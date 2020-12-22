Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

«В Совет Федерации входят президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки — пожизненно», — следует из документа. Там же оговаривается, что экс-глава государства в праве отказаться от этой должности. На пожизненное сенаторство могут претендовать лишь те, кто обладает выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.