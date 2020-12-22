Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право бывшему главе государства стать пожизненным членом Совета Федерации. Такоей законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В Совет Федерации входят президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки — пожизненно», — следует из документа. Там же оговаривается, что экс-глава государства в праве отказаться от этой должности. На пожизненное сенаторство могут претендовать лишь те, кто обладает выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Ранее законопроект прошел три чтения в Госдуме, а 16 декабря одобрен Совфедом. Проект федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» был внесен Путиным в конце октября в рамках приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию.
Кроме этого закона персоны президента в рамках утвержденных изменений в конституцию касается еще ряд новых документов. В середине декабря комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству одобрил законопроект о неприкосновенности экс-главы государства и членов его семьи. Лишить иммунитета бывшего президента, согласно документу, можно будет только на основании решения Совфеда после выдвижения Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, подтвержденного Верховным и Конституционным судом.
Кроме того, 17 ноября в Госдуму внесен законопроект о возможности действующему президенту баллотироваться еще на два срока, если они истекают в момент вступления в силу поправок в Конституцию. Под такой критерий подходит действующий глава государства Владимир Путин.