Комитет Совфеда поддержал закон о неприкосновенности экс-президентов
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить законопроект о гарантиях неприкосновенности президенту России после прекращения полномочий, а также членам его семьи, передает «РИА Новости». Совфед рассмотрит этот документ 16 декабря.
Ранее законопроект одобрила Госдума в трех чтениях. Согласно документу, президент, прекративший исполнение полномочий, может быть лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.
При этом прежний порядок предусматривал, что экс-президент мог быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела из-за совершения им тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Такое представление о лишении неприкосновенности в Госдуму направлял председатель Следственного комитета , а нижняя палата решала давать ли согласие.