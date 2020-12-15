Комитет Совфеда поддержал закон о неприкосновенности экс-президентов

При этом прежний порядок предусматривал, что экс-президент мог быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела из-за совершения им тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Такое представление о лишении неприкосновенности в Госдуму направлял председатель Следственного комитета , а нижняя палата решала давать ли согласие.