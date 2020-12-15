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Комитет Совфеда поддержал закон о неприкосновенности экс-президентов

Ведомости

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить законопроект о гарантиях неприкосновенности президенту России после прекращения полномочий, а также членам его семьи, передает «РИА Новости». Совфед рассмотрит этот документ 16 декабря.

Ранее законопроект одобрила Госдума в трех чтениях. Согласно документу, президент, прекративший исполнение полномочий, может быть лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.

При этом прежний порядок предусматривал, что экс-президент мог быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела из-за совершения им тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Такое представление о лишении неприкосновенности в Госдуму направлял председатель Следственного комитета , а нижняя палата решала давать ли согласие.

Ранее по теме: Госдума усилила гарантии неприкосновенности для экс-президентов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных