Госдума усилила гарантии неприкосновенности для экс-президентов

Как пояснили в Госдуме, законопроект указывает, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. При этом неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его переписку.