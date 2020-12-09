Госдума усилила гарантии неприкосновенности для экс-президентов
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, а также членам его семьи, сообщается на сайте нижней палаты.
«Закон приводит положения Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» в соответствие с конституционными нормами», — отмечается в сообщении.
Согласно документу, президент, прекративший исполнение полномочий, может быть лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.
Как пояснили в Госдуме, законопроект указывает, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. При этом неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его переписку.
Согласно прежнему порядку, экс-президент мог быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела из-за совершения им тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Соответствующее представление о лишении неприкосновенности в Госдуму направляет председатель Следственного комитета РФ. Нижняя палата решает давать ли согласие.