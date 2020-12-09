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Госдума усилила гарантии неприкосновенности для экс-президентов

Ведомости

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности президенту России, прекратившему исполнение своих полномочий, а также членам его семьи, сообщается на сайте нижней палаты.

«Закон приводит положения Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» в соответствие с конституционными нормами», — отмечается в сообщении.

Согласно документу, президент, прекративший исполнение полномочий, может быть лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.

Как пояснили в Госдуме, законопроект указывает, что экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. При этом неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его переписку.

Согласно прежнему порядку, экс-президент мог быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела из-за совершения им тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Соответствующее представление о лишении неприкосновенности в Госдуму направляет председатель Следственного комитета РФ. Нижняя палата решает давать ли согласие.

Ранее по теме: Госдума одобрила законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных