Госдума одобрила законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президента
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России, членов его семьи, а также о порядке ее лишения, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Подразумевается, что правовым иммунитетом должны обладать не только экс-глава государства и его родственники, но и «занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж».
Лишить экс-президента неприкосновенности, согласно законопроекту, может только Совет Федерации «на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации... и заключением Конституционного Суда Российской Федерации».
Решение Госдумы об обвинении и Совфеда о лишении бывшего президента неприкосновенности может быть принято только двумя третями голосов общего числа сенаторов и депутатов Государственной Думы «по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой».
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возможности экс-президента стать пожизненным членом Совфеда, а также самому назначать пожизненных сенаторов. Оба законопроекта внесены президентом Владимиром Путиным для приведения законодательства в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. Госдума уже одобрила в третьем чтении другие внесенные главой государства законопроекты, в частности, о новом порядке формирования правительства с увеличенной ролью парламента, а также другие документы.
1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса.