Госдума одобрила законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президента

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возможности экс-президента стать пожизненным членом Совфеда, а также самому назначать пожизненных сенаторов. Оба законопроекта внесены президентом Владимиром Путиным для приведения законодательства в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. Госдума уже одобрила в третьем чтении другие внесенные главой государства законопроекты, в частности, о новом порядке формирования правительства с увеличенной ролью парламента, а также другие документы.