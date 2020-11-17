Госдума одобрила законопроект о предоставлении экс-президентам должности сенатора
Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве бывших президентов России стать сенаторами и претендовать на пожизненную квоту в верхней палате, следует из данных информационной системы нижней палаты парламента.
«В совет Федерации входят ... Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки — пожизненно», — следует из документа. Оговаривается, что экс-глава государств в праве отказаться от должности члена верхней палаты парламента.
Законопроект также уточняет порядок формирования Совфеда. В частности, президент может назначать не более 30 членов верхней палаты парламента, из которых только семь пожизненно. Претендовать на пожизненное членство в Совфеде могут лишь граждане, обладающие выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
«В Совет Федерации входят ...по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта Российской Федерации — на срок полномочий соответствующего органа (шесть лет. — прим. ред.)», — поясняет законопроект общий порядок формирования верхней палаты парламента.
Проект федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» внесен президентом России Владимиром Путиным в конце октября в рамках приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию. На голосовании 1 июля за изменение основного закона, по официальным данным ЦИК, выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.