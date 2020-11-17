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Госдума одобрила законопроект о предоставлении экс-президентам должности сенатора

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве бывших президентов России стать сенаторами и претендовать на пожизненную квоту в верхней палате, следует из данных информационной системы нижней палаты парламента.

«В совет Федерации входят ... Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки — пожизненно», — следует из документа. Оговаривается, что экс-глава государств в праве отказаться от должности члена верхней палаты парламента.

Законопроект также уточняет порядок формирования Совфеда. В частности, президент может назначать не более 30 членов верхней палаты парламента, из которых только семь пожизненно. Претендовать на пожизненное членство в Совфеде могут лишь граждане, обладающие выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

«В Совет Федерации входят ...по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта Российской Федерации — на срок полномочий соответствующего органа (шесть лет. — прим. ред.)», — поясняет законопроект общий порядок формирования верхней палаты парламента.

Проект федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» внесен президентом России Владимиром Путиным в конце октября в рамках приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию. На голосовании 1 июля за изменение основного закона, по официальным данным ЦИК, выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных