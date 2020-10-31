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Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совфеда

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета Федерации.

Проект предусматривает возможность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий, стать сенатором на пожизненный срок. Президент также может назначить в состав Совфеда не более 30 представителей на срок на шесть лет. При этом у президента есть право назначить до семи из них на пожизненный срок.

Претендовать на пожизненное членство в Совфеде могут лишь россияне, обладающие выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Ранее Госдума одобрила законы о правительстве и Конституционном суде, внесенные Путиным в рамках исполнения утвержденных поправок в конституцию.

Согласно документу, исполнительную власть осуществляют не только правительство, как в предыдущей редакции закона, но и другие федеральные органы под общим руководством президента. Кроме того, в новой редакции закона изменен порядок отставки правительства: уход председателя больше не влечет за собой автоматический уход членов кабинета. Конституционный суд, согласно закону, теперь наделяется правом в том числе разрешать вопрос об исполнении Россией решений межгосударственных органов и международных судов.

В январе 2020 г. Путин предложил внести поправки в основной закон страны. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу.

Ранее по теме: Путин внес в Госдуму проект нового закона о Госсовете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных