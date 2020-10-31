Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совфеда

Проект предусматривает возможность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий, стать сенатором на пожизненный срок. Президент также может назначить в состав Совфеда не более 30 представителей на срок на шесть лет. При этом у президента есть право назначить до семи из них на пожизненный срок.