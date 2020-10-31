Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совфеда
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета Федерации.
Проект предусматривает возможность для президента России, прекратившего исполнение своих полномочий, стать сенатором на пожизненный срок. Президент также может назначить в состав Совфеда не более 30 представителей на срок на шесть лет. При этом у президента есть право назначить до семи из них на пожизненный срок.
Претендовать на пожизненное членство в Совфеде могут лишь россияне, обладающие выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Ранее Госдума одобрила законы о правительстве и Конституционном суде, внесенные Путиным в рамках исполнения утвержденных поправок в конституцию.
Согласно документу, исполнительную власть осуществляют не только правительство, как в предыдущей редакции закона, но и другие федеральные органы под общим руководством президента. Кроме того, в новой редакции закона изменен порядок отставки правительства: уход председателя больше не влечет за собой автоматический уход членов кабинета. Конституционный суд, согласно закону, теперь наделяется правом в том числе разрешать вопрос об исполнении Россией решений межгосударственных органов и международных судов.
В январе 2020 г. Путин предложил внести поправки в основной закон страны. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу.