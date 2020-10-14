Путин внес в Госдуму проект нового закона о Госсовете

В сообщении пресс-службы говорится, что эти законопроекты направлены на развитие конституционных положений, закрепляющих «дополнительные гарантии верховенства Конституции Российской Федерации» и приоритета ее действия на территории России, «при сохранении правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права». В частности, эти законопроекты закрепляют правила соотношения российского законодательства и норм международного права в той же трактовке, которая была закреплена в Конституции — что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции России, не допускается.