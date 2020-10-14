Путин внес в Госдуму проект нового закона о ГоссоветеОн определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект нового закона о Госсовете, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе комитета по государственному строительству и законодательству.
Законопроект определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа. В документе прописаны задачи, функции и принципы деятельности Госсовета. Председателем Госсовета является президент. Членами Госсовета будут премьер-министр, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Также в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, которые имеют фракции Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица. Также будет формироваться президиум Госсовета, состав которого будет определять председатель Госсовета, то есть президент.
В Госсовете могут быть образованы комиссии, рабочие группы и иные рабочие органы. Комиссии Госсовета создаются президентом по направлениям деятельности Госсовета, в их состав будут входить представители федеральных и региональных органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе те, кто не являются членами Госсовета.
Заседания Госсовета будут проводиться регулярно в соответствии с планом, утвержденным его председателем. Могут быть совместные заседания Госсовета и совещательных и консультативных органов при президенте, заседания могут также проводиться вместе с представителями правительства, палатами Федерального Собрания и другими органами и организациями.
Госсовет может направлять рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство, регионы или муниципалитеты. А также в своем решение может указать на необходимость изменения законодательства. Организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента.
Также в законопроекте раскрывается понятие единой системы публичной власти — под этим понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.
«Обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны», — цитирует пресс-служба председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова. По его словам Госсовет не дублирует и не может дублировать функционал других органов власти, это орган при президенте, созданный, «в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений».
Упоминание о Госсовете появилось в Конституции после внесения поправок. Раньше отдельного закона, регулирующего деятельность Госсовета, не было. Сейчас председателем Госсовета также является президент, членами Госсовета являются спикеры Совета Федерации и Госдумы, полпреды президента, губернаторы, руководители фракций в Госдуме. Также по решению президента в состав Госсовета могут включаться бывшие губернаторы и люди, которые имеют большой опыт публичной деятельности. В настоящее время председателем Госсовета является Владимир Путин, секретарем Госсовета — Игорь Левитин.
Кроме того, президент внес поправки в более 110 законодательных актов России, а также в шесть кодексов (Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства).
В сообщении пресс-службы говорится, что эти законопроекты направлены на развитие конституционных положений, закрепляющих «дополнительные гарантии верховенства Конституции Российской Федерации» и приоритета ее действия на территории России, «при сохранении правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права». В частности, эти законопроекты закрепляют правила соотношения российского законодательства и норм международного права в той же трактовке, которая была закреплена в Конституции — что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции России, не допускается.