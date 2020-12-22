Белоруссия расширила санкции против ЕС

«Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными», — подчеркнул глава МИД. Белоруссия «категорически не приемлет политику и логику санкций», но вынуждена «адекватно» отвечать на «недружественные рестриктивные меры», добавил он.