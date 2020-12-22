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Белоруссия расширила санкции против ЕС

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Белоруссия расширила санкции против Евросоюза в ответ на третий пакет санкций ЕС против 29 белорусских чиновников и семи компаний, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Стенограмма его общения с представителями СМИ опубликована на сайте белорусского МИД. 

«Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка», — сказал Макей. В результате еще ряд граждан не смогут попасть из ЕС на территорию Белоруссии и Союзного государства, объяснил он.

Министр отметил, что санкции ЕС являются «абсолютно необоснованными». В ответ на них Белоруссия ограничит деятельность нескольких политических фондов, пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных и культурных программ, которыми занимаются политические институты, в том числе действующие под эгидой посольств иностранных государств. 

«Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными», — подчеркнул глава МИД. Белоруссия «категорически не приемлет политику и логику санкций», но вынуждена «адекватно» отвечать на «недружественные рестриктивные меры», добавил он.

Ранее совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями страны компаний. По мнению ЕС, включенные в список должностные лица причастны к разгону протестов и поддержке нынешнего белорусского правительства, а компании получают выгоду от связи с президентом Александром Лукашенко, приносят выгоду ему или причастны к нарушению прав человека в Белоруссии.

Ранее по теме: ЕС утвердил третий пакет санкций против Минска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных