Белоруссия расширила санкции против ЕС
Белоруссия расширила санкции против Евросоюза в ответ на третий пакет санкций ЕС против 29 белорусских чиновников и семи компаний, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Стенограмма его общения с представителями СМИ опубликована на сайте белорусского МИД.
«Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка», — сказал Макей. В результате еще ряд граждан не смогут попасть из ЕС на территорию Белоруссии и Союзного государства, объяснил он.
Министр отметил, что санкции ЕС являются «абсолютно необоснованными». В ответ на них Белоруссия ограничит деятельность нескольких политических фондов, пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных и культурных программ, которыми занимаются политические институты, в том числе действующие под эгидой посольств иностранных государств.
«Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными», — подчеркнул глава МИД. Белоруссия «категорически не приемлет политику и логику санкций», но вынуждена «адекватно» отвечать на «недружественные рестриктивные меры», добавил он.
Ранее совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями страны компаний. По мнению ЕС, включенные в список должностные лица причастны к разгону протестов и поддержке нынешнего белорусского правительства, а компании получают выгоду от связи с президентом Александром Лукашенко, приносят выгоду ему или причастны к нарушению прав человека в Белоруссии.