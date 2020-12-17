Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

ЕС утвердил третий пакет санкций против Минска

Ведомости

Совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями белоруссии компаний. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Среди белорусских должностных лиц, попавших под санкции, оказались глава «Белтелерадио» Иван Эйсмонт, экс-глава Минздрава и нынешний глава Гродненской области Владимир Караник, глава Министерства информации Игорь Караник, генпрокурор страны Игорь Швед, ряд руководителей МВД, судьи, должностные лица Минского горисполкома и бизнесмены. Их Евросоюз считает причастными к разгону протестов, а также организационной и финансовой поддержке нынешнего белорусского правительства.

Ограничения введены против следующих компаний: «Белтехэкспорт» (экспортер вооружений страны), «Электромеханический завод АГАТ» (военный завод, который также приводит спецтехнику для борьбы с беспорядками), 140-й ремонтный завод (производит бронетранспортеры), МЗКТ (Минский завод колесных тягачей — входит в структуру ВПК страны, протестовавшие сотрудники предприятия уволены), Dana Holdings (крупнейшая белорусская девелоперская и строительная фирма), «Синезис» (компания, разрабатывающая ряд систем, в том числе, распознавания лиц, для властей страны), а также Главного хозяйственного управления при администрации президента Белоруссии (считается Брюсселем крупнейшим оператором нежилой недвижимости в стране).

Все эти компании, считают в ЕС, получают выгоду от связи с президентом Александром Лукашенко, приносят выгоду ему, или причастны к нарушению прав человека в Белоруссии.

В середине ноября экс-кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что добивается одобрения Евросоюзом третьего пакета санкций против белорусских чиновников и связанного с ними бизнеса. Она утверждала, что там будет «200+» физических и юридических лиц. Также она сообщила, что пытается организовать отключения официального Минска от международной системы расчетов SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками белорусских госбанков. В их число, в первую очередь, входят Беларусбанк и Белагропромбанк.

Тогда же глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Минска после гибели оппозиционера Романа Бондаренко. До этого ЕС уже ввел санкции против более чем 50 высокопоставленных белорусских граждан, включая президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора. В ответ Минск ввел ограничения в отношении чиновников Евросоюза и Канады, однако не стал называть имен должностных лиц, попадающих под санкции. 

Ранее по теме: В третий пакет санкций ЕС против Белоруссии попадет близкий к Александру Лукашенко бизнес

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных