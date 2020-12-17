ЕС утвердил третий пакет санкций против Минска
Совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями белоруссии компаний. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
Среди белорусских должностных лиц, попавших под санкции, оказались глава «Белтелерадио» Иван Эйсмонт, экс-глава Минздрава и нынешний глава Гродненской области Владимир Караник, глава Министерства информации Игорь Караник, генпрокурор страны Игорь Швед, ряд руководителей МВД, судьи, должностные лица Минского горисполкома и бизнесмены. Их Евросоюз считает причастными к разгону протестов, а также организационной и финансовой поддержке нынешнего белорусского правительства.
Ограничения введены против следующих компаний: «Белтехэкспорт» (экспортер вооружений страны), «Электромеханический завод АГАТ» (военный завод, который также приводит спецтехнику для борьбы с беспорядками), 140-й ремонтный завод (производит бронетранспортеры), МЗКТ (Минский завод колесных тягачей — входит в структуру ВПК страны, протестовавшие сотрудники предприятия уволены), Dana Holdings (крупнейшая белорусская девелоперская и строительная фирма), «Синезис» (компания, разрабатывающая ряд систем, в том числе, распознавания лиц, для властей страны), а также Главного хозяйственного управления при администрации президента Белоруссии (считается Брюсселем крупнейшим оператором нежилой недвижимости в стране).
Все эти компании, считают в ЕС, получают выгоду от связи с президентом Александром Лукашенко, приносят выгоду ему, или причастны к нарушению прав человека в Белоруссии.
В середине ноября экс-кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что добивается одобрения Евросоюзом третьего пакета санкций против белорусских чиновников и связанного с ними бизнеса. Она утверждала, что там будет «200+» физических и юридических лиц. Также она сообщила, что пытается организовать отключения официального Минска от международной системы расчетов SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками белорусских госбанков. В их число, в первую очередь, входят Беларусбанк и Белагропромбанк.
Тогда же глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Минска после гибели оппозиционера Романа Бондаренко. До этого ЕС уже ввел санкции против более чем 50 высокопоставленных белорусских граждан, включая президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора. В ответ Минск ввел ограничения в отношении чиновников Евросоюза и Канады, однако не стал называть имен должностных лиц, попадающих под санкции.