ЕС утвердил третий пакет санкций против Минска

В середине ноября экс-кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что добивается одобрения Евросоюзом третьего пакета санкций против белорусских чиновников и связанного с ними бизнеса. Она утверждала, что там будет «200+» физических и юридических лиц. Также она сообщила, что пытается организовать отключения официального Минска от международной системы расчетов SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками белорусских госбанков. В их число, в первую очередь, входят Беларусбанк и Белагропромбанк.