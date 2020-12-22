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ЕС запретит въезд в Великобританию с 1 января из-за пандемии

Ведомости

Великобритания с 1 января войдет в список стран, с которыми ЕС ограничивает поездки в рамках борьбы с распространением коронавируса, соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии (ЕК). При этом до конца декабря в отношении этой страны по-прежнему действуют правила свободного передвижения.

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«С 1 января 2021 года... государства-члены начнут применять рекомендацию о временном ограничении несущественных поездок в ЕС для лиц, путешествующих из Великобритании, ввиду окончания переходного периода (по выходу Великобритании из состава Евросоюза. — прим. ред)», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что британцы могут быть освобождены от названных ограничений в случае, если Совет ЕС примет необходимое решение, так как список стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки, регулярно пересматривается.

Россия с 22 декабря временно приостановила авиасообщение с Великобританией. Это же сделали еще не менее 15 государств в связи с обнаружением в королевстве нового, более заразного штамма коронавируса. В Лондоне был введен жесткий карантин. К 20 декабря новый штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.

Ранее по теме: Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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