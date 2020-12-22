ЕС запретит въезд в Великобританию с 1 января из-за пандемии
Великобритания с 1 января войдет в список стран, с которыми ЕС ограничивает поездки в рамках борьбы с распространением коронавируса, соответствующее заявление опубликовано на сайте Еврокомиссии (ЕК). При этом до конца декабря в отношении этой страны по-прежнему действуют правила свободного передвижения.
«С 1 января 2021 года... государства-члены начнут применять рекомендацию о временном ограничении несущественных поездок в ЕС для лиц, путешествующих из Великобритании, ввиду окончания переходного периода (по выходу Великобритании из состава Евросоюза. — прим. ред)», — говорится в сообщении.
В заявлении также говорится, что британцы могут быть освобождены от названных ограничений в случае, если Совет ЕС примет необходимое решение, так как список стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки, регулярно пересматривается.
Россия с 22 декабря временно приостановила авиасообщение с Великобританией. Это же сделали еще не менее 15 государств в связи с обнаружением в королевстве нового, более заразного штамма коронавируса. В Лондоне был введен жесткий карантин. К 20 декабря новый штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.