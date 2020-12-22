ЕС запретит въезд в Великобританию с 1 января из-за пандемии

Россия с 22 декабря временно приостановила авиасообщение с Великобританией. Это же сделали еще не менее 15 государств в связи с обнаружением в королевстве нового, более заразного штамма коронавируса. В Лондоне был введен жесткий карантин. К 20 декабря новый штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.