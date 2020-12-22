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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении на сайте Кремля. 

Путин подчеркнул, что «обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября – в целом последовательно выполняются». 

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Стороны подтвердили обоюдную готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ.

«В числе наиболее актуальных названы гуманитарные проблемы, связанные с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных памятников, в частности по линии Международного центра гуманитарного реагирования», — отмечается в сообщении. 

Кроме того, президенты двух стран обсудили вопросы урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Стороны подчеркнули необходимость выполнения минских соглашений 2015 г., а также решений, принятых в декабре 2019 г. в Париже. 

«В этой связи с российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве «формулы Штайнмайера», — следует из сообщения. 

Стороны также затронули вопросы сотрудничества в рамках борьбы с коронавирусом — стороны подтвердили настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин, а также массовой вакцинации населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных