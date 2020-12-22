Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что «обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября – в целом последовательно выполняются».
Стороны подтвердили обоюдную готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности, в рамках Минской группы ОБСЕ.
«В числе наиболее актуальных названы гуманитарные проблемы, связанные с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных памятников, в частности по линии Международного центра гуманитарного реагирования», — отмечается в сообщении.
Кроме того, президенты двух стран обсудили вопросы урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Стороны подчеркнули необходимость выполнения минских соглашений 2015 г., а также решений, принятых в декабре 2019 г. в Париже.
«В этой связи с российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве «формулы Штайнмайера», — следует из сообщения.
Стороны также затронули вопросы сотрудничества в рамках борьбы с коронавирусом — стороны подтвердили настрой на развитие контактов между профильными организациями двух стран по вопросам производства вакцин, а также массовой вакцинации населения.