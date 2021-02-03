В Кремле отказались комментировать решение суда по Навальному
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. О какой-либо реакции главы государства Владимира Путина на решение суда ему также неизвестно, сказал Песков журналистам.
«Мне неизвестно о какой-то реакции президента [на приговор Навальному]. Но традиционно мы не комментируем вердикты суда и решения судов. Не будем и это комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент отреагировал на приговор Навальному. На вопрос, как приговор может повлиять на политическую ситуацию в стране, представитель Кремля сказал, что «политическая ситуация в стране многогранна».
«В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре. Много разных процессов происходит — процесс становления новых партий, мы видим различные партийные альянсы. Это очень многогранный процесс», — отметил Песков.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.