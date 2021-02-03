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В Кремле отказались комментировать решение суда по Навальному

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда о замене основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. О какой-либо реакции главы государства Владимира Путина на решение суда ему также неизвестно, сказал Песков журналистам.

«Мне неизвестно о какой-то реакции президента [на приговор Навальному]. Но традиционно мы не комментируем вердикты суда и решения судов. Не будем и это комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент отреагировал на приговор Навальному. На вопрос, как приговор может повлиять на политическую ситуацию в стране, представитель Кремля сказал, что «политическая ситуация в стране многогранна». 

«В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре. Много разных процессов происходит — процесс становления новых партий, мы видим различные партийные альянсы. Это очень многогранный процесс», — отметил Песков.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. 

Ранее по теме: Алексей Навальный уедет в колонию более чем на 2,5 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных