В Кремле отказались комментировать решение суда по Навальному

«Мне неизвестно о какой-то реакции президента [на приговор Навальному]. Но традиционно мы не комментируем вердикты суда и решения судов. Не будем и это комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент отреагировал на приговор Навальному. На вопрос, как приговор может повлиять на политическую ситуацию в стране, представитель Кремля сказал, что «политическая ситуация в стране многогранна».