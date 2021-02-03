Песков не стал проводить параллели между протестами в России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался проводить параллели между несогласнованными акциями протеста в России и Белоруссии.
«Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно есть похожие элементы, я имею в виду провокационные элементы. Да они есть. Но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины. Поэтому я бы не отождествлял это», — сказал Песков, комментируя вопрос о том, что Лукашенко постоянно высказывается о событиях в России. Президент Белоруссии в том числе говорит, что и он, и Путин находятся в похожем положении.
Акции протеста прошли в ряде городов России 23 и 31 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
2 февраля, в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда по иску ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный (3,5 года). Суд приговорил Навального к 3,5 года колонии общего режима, с учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.