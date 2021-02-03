Песков не стал проводить параллели между протестами в России и Белоруссии

«Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно есть похожие элементы, я имею в виду провокационные элементы. Да они есть. Но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины. Поэтому я бы не отождествлял это», — сказал Песков, комментируя вопрос о том, что Лукашенко постоянно высказывается о событиях в России. Президент Белоруссии в том числе говорит, что и он, и Путин находятся в похожем положении.