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Песков не стал проводить параллели между протестами в России и Белоруссии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался проводить параллели между несогласнованными акциями протеста в России и Белоруссии. 

«Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно есть похожие элементы, я имею в виду провокационные элементы. Да они есть. Но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины. Поэтому я бы не отождествлял это», — сказал Песков, комментируя вопрос о том, что Лукашенко постоянно высказывается о событиях в России. Президент Белоруссии в том числе говорит, что и он, и Путин находятся в похожем положении. 

Акции протеста прошли в ряде городов России 23 и 31 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

2 февраля, в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда по иску ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный (3,5 года). Суд приговорил Навального к 3,5 года колонии общего режима, с учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.

Ранее по теме: Алексей Навальный уедет в колонию более чем на 2,5 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных