МИД объявил о продлении ДСНВ с США до 2026 года
МИД РФ и посольство США сегодня обменялись нотами о завершении внутренних процедур, которые были необходимы для продления срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), теперь соглашение вступило в силу, сообщила пресс-служба российского ведомства.
«Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 г. Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом США Дж. Байденом 26 января с.г.» — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве выразили надежду, что соглашение позволит преодолеть «тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения», отметив, что такая ситуация ранее сложилась из-за «деструктивной политики США». В МИД также заявили, что потребуется приложить усилия для возвращения диалога между странами в данной области «на устойчивую траекторию» для достижения «новых крупных результатов», и подчеркнули готовность России к такой работе.
Упомянутый ведомством телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как «рабочую и откровенную». Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, назвал продление ДСНВ началом «серьезных» переговоров США и России.