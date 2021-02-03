МИД объявил о продлении ДСНВ с США до 2026 года

В ведомстве выразили надежду, что соглашение позволит преодолеть «тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения», отметив, что такая ситуация ранее сложилась из-за «деструктивной политики США». В МИД также заявили, что потребуется приложить усилия для возвращения диалога между странами в данной области «на устойчивую траекторию» для достижения «новых крупных результатов», и подчеркнули готовность России к такой работе.