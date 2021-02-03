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МИД объявил о продлении ДСНВ с США до 2026 года

Ведомости

МИД РФ и посольство США сегодня обменялись нотами о завершении внутренних процедур, которые были необходимы для продления срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), теперь соглашение вступило в силу, сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 г. Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом США Дж. Байденом 26 января с.г.» — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве выразили надежду, что соглашение позволит преодолеть «тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения», отметив, что такая ситуация ранее сложилась из-за «деструктивной политики США». В МИД также заявили, что потребуется приложить усилия для возвращения диалога между странами в данной области «на устойчивую траекторию» для достижения «новых крупных результатов», и подчеркнули готовность России к такой работе.

Упомянутый ведомством телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как «рабочую и откровенную». Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, в свою очередь, назвал продление ДСНВ началом «серьезных» переговоров США и России.

Ранее по теме: Кремль: Путин и Байден отметили необходимость интенсивного диалога из-за разногласий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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