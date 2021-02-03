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Генсек НАТО прокомментировал продление ДСНВ между Россией и США

Ведомости

Североатлантический альянс (НАТО) приветствует продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3) между Россией и США, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Приветствую соглашение о продлении договора на 5 лет. Договор способствует международной стабильности и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями.», — написал генсек в Twitter.

29 января президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 г. Действие нынешнего договора истекает 4 февраля, он был подписан в 2010 г.

Ранее по теме: Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на 5 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных