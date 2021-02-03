Генсек НАТО прокомментировал продление ДСНВ между Россией и США
Североатлантический альянс (НАТО) приветствует продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также как СНВ-3) между Россией и США, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
«Приветствую соглашение о продлении договора на 5 лет. Договор способствует международной стабильности и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями.», — написал генсек в Twitter.
29 января президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 г. Действие нынешнего договора истекает 4 февраля, он был подписан в 2010 г.