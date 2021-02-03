Боррель заявил о планах обсудить ситуацию с Навальным на заседании Совета ЕС

Боррель посетит Москву с официальным визитом с 4 по 6 февраля. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, с которым будет встречаться Боррель во время визита, «готов обсуждать открыто и предельно откровенно» возможную встречу с Навальным.