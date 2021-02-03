Боррель заявил о планах обсудить ситуацию с Навальным на заседании Совета ЕС
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят на ближайшем заседании в феврале ситуацию с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, а также возможные дальнейшие шаги в этой связи, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Евросоюз вернется к этому вопросу на предстоящем Совете по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия», — цитирует ТАСС Борреля.
Боррель посетит Москву с официальным визитом с 4 по 6 февраля. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, с которым будет встречаться Боррель во время визита, «готов обсуждать открыто и предельно откровенно» возможную встречу с Навальным.
Ранее Боррель сообщил, что на заседании Совета ЕС не предлагалось введения новых санкций в отношении России из-за ареста Навального. Сегодня в Германии заявили о возможности введения новых санкций в отношении России в связи с изменением условного срока на реальный основателю ФБК.