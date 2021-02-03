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Боррель заявил о планах обсудить ситуацию с Навальным на заседании Совета ЕС

Ведомости

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят на ближайшем заседании в феврале ситуацию с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, а также возможные дальнейшие шаги в этой связи, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Евросоюз вернется к этому вопросу на предстоящем Совете по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия», — цитирует ТАСС Борреля.

Боррель посетит Москву с официальным визитом с 4 по 6 февраля. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, с которым будет встречаться Боррель во время визита, «готов обсуждать открыто и предельно откровенно» возможную встречу с Навальным.

Ранее Боррель сообщил, что на заседании Совета ЕС не предлагалось введения новых санкций в отношении России из-за ареста Навального. Сегодня в Германии заявили о возможности введения новых санкций в отношении России в связи с изменением условного срока на реальный основателю ФБК.

Ранее по теме: В Германии допустили новые санкции против России в связи с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных