Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Германии допустили новые санкции против России в связи с Навальным

Ведомости

Правительство Германии может ввести новые санкции в отношении России в связи с изменением условного срока на реальный основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Об этом заявил пресс-секретарь немецкого канцлера Штеффен Зайберт, передает Reuters.

Зайберт напомнил, что Евросоюз уже ввел санкции против Москвы после предполагаемого отравления Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок». Теперь же, по мнению немецкого правительства, российские власти нарушили «основные права человека» после замены основателю ФБК условного срока на реальный, а также при разгоне акций протеста в его поддержку. «Нельзя исключать и другие санкции», — сказал Зайберт,

Он пояснил, что Берлин дальнейшие шаги в этой сфере обсудит со своими европейскими партнерами.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить Навального из СИЗО. Она также отметила, что приговор основателю ФБК «далек от стандартов правовых государств». В то же время в Берлине отметили, что ситуация вокруг Навального не меняет отношения немецкого правительства к газопроводу «Северный поток-2», который необходимымо достроить.

Вчера, 2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК, который с 22 августа 2020 г. до 17 января 2021 г. находился в Берлине, где он проходил лечение после предполагаемого отравления.

Ранее по теме: Лавров назвал «зашкаливающей истерикой» реакцию Запада на дело Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных