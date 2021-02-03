В Германии допустили новые санкции против России в связи с Навальным
Правительство Германии может ввести новые санкции в отношении России в связи с изменением условного срока на реальный основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Об этом заявил пресс-секретарь немецкого канцлера Штеффен Зайберт, передает Reuters.
Зайберт напомнил, что Евросоюз уже ввел санкции против Москвы после предполагаемого отравления Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок». Теперь же, по мнению немецкого правительства, российские власти нарушили «основные права человека» после замены основателю ФБК условного срока на реальный, а также при разгоне акций протеста в его поддержку. «Нельзя исключать и другие санкции», — сказал Зайберт,
Он пояснил, что Берлин дальнейшие шаги в этой сфере обсудит со своими европейскими партнерами.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить Навального из СИЗО. Она также отметила, что приговор основателю ФБК «далек от стандартов правовых государств». В то же время в Берлине отметили, что ситуация вокруг Навального не меняет отношения немецкого правительства к газопроводу «Северный поток-2», который необходимымо достроить.
Вчера, 2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК, который с 22 августа 2020 г. до 17 января 2021 г. находился в Берлине, где он проходил лечение после предполагаемого отравления.