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ЕС положительно оценил продление ДСНВ между Россией и США

Ведомости

Европейский союз (ЕС) приветствовал достигнутое между Россией и США соглашение о продлении еще на 5 лет двустороннего договора о дальнейшем сокращении и ограничении арсеналов стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕС.

«ЕС придает огромное значение новому договору о СНВ и рассматривает его как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность. Повышая предсказуемость и взаимное доверие между двумя крупнейшими государствами, обладающими ядерным оружием, этот договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность», — говорится в тексте заявления.

В ЕС призвали добиваться дальнейшего сокращения запасов ядерного оружия, а также укреплять доверие и транспарентность между странами в данном вопросе и снижать риски, связанные с такими арсеналами.

Ранее сегодня министерство иностранных дел России сообщило о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 г. Москва и Вашингтон пришли к соглашению после телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена 26 января. Изначально ДСНВ был подписан бывшими главами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 г. Он вступил в силу 5 февраля 2011 г.

Нынешний договор истекает 4 февраля 2021 г. 29 января Путин подписал закон о его продлении. Новое соглашение между Россией и США, которые в ЕС назвали ведущими ядерными державами мира, поддержал также Североатлантический альянс (НАТО).

Ранее по теме: МИД объявил о продлении ДСНВ с США до 2026 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных