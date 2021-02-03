ЕС положительно оценил продление ДСНВ между Россией и США
Европейский союз (ЕС) приветствовал достигнутое между Россией и США соглашение о продлении еще на 5 лет двустороннего договора о дальнейшем сокращении и ограничении арсеналов стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕС.
«ЕС придает огромное значение новому договору о СНВ и рассматривает его как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность. Повышая предсказуемость и взаимное доверие между двумя крупнейшими государствами, обладающими ядерным оружием, этот договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность», — говорится в тексте заявления.
В ЕС призвали добиваться дальнейшего сокращения запасов ядерного оружия, а также укреплять доверие и транспарентность между странами в данном вопросе и снижать риски, связанные с такими арсеналами.
Ранее сегодня министерство иностранных дел России сообщило о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 г. Москва и Вашингтон пришли к соглашению после телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена 26 января. Изначально ДСНВ был подписан бывшими главами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 г. Он вступил в силу 5 февраля 2011 г.
Нынешний договор истекает 4 февраля 2021 г. 29 января Путин подписал закон о его продлении. Новое соглашение между Россией и США, которые в ЕС назвали ведущими ядерными державами мира, поддержал также Североатлантический альянс (НАТО).