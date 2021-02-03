ЕС положительно оценил продление ДСНВ между Россией и США

Ранее сегодня министерство иностранных дел России сообщило о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 г. Москва и Вашингтон пришли к соглашению после телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена 26 января. Изначально ДСНВ был подписан бывшими главами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 г. Он вступил в силу 5 февраля 2011 г.