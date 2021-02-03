Захарова назвала фильм о «дворце» в Геленджике 3D-документалистикой
Фильм о «дворце» в Геленджике, созданный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), является 3D-документалистикой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Дождь».
«3D-документалистика – это новый жанр. Я просто не знала, что так можно на самом деле. Мне всегда казалось, что если ты выдаешь что-то за реальность, это должны быть документальные кадры», – сказала Захарова, отметив, что в фильме было «много дорисованного».
Захарова подчеркнула, что при создании подобных фильмов надо ориентироваться на официальные данные и документы, а также отражать разные точки зрения.
«Если до этого уже были какие-то факты опровергнуты, если есть уже – причем на протяжении многих лет – предоставлена информация непосредственно по этому сюжету, ну как же можно ее не учитывать?», – резюмировала она.
В фильме, о котором идет речь, основатель ФБК Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все материалы, которые содержатся в фильме, являются качественной «клюквой». Позже сам Путин заявил, что указанное в публикации Навального в качестве его собственности ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.