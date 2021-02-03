Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Захарова назвала фильм о «дворце» в Геленджике 3D-документалистикой

Ведомости

Фильм о «дворце» в Геленджике, созданный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), является 3D-документалистикой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Дождь».

«3D-документалистика – это новый жанр. Я просто не знала, что так можно на самом деле. Мне всегда казалось, что если ты выдаешь что-то за реальность, это должны быть документальные кадры», – сказала Захарова, отметив, что в фильме было «много дорисованного».

Захарова подчеркнула, что при создании подобных фильмов надо ориентироваться на официальные данные и документы, а также отражать разные точки зрения.

«Если до этого уже были какие-то факты опровергнуты, если есть уже – причем на протяжении многих лет – предоставлена информация непосредственно по этому сюжету, ну как же можно ее не учитывать?», – резюмировала она.

В фильме, о котором идет речь, основатель ФБК Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все материалы, которые содержатся в фильме, являются качественной «клюквой». Позже сам Путин заявил, что указанное в публикации Навального в качестве его собственности ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.

Ранее по теме: Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром «дворца Путина»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных