Захарова назвала фильм о «дворце» в Геленджике 3D-документалистикой

В фильме, о котором идет речь, основатель ФБК Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все материалы, которые содержатся в фильме, являются качественной «клюквой». Позже сам Путин заявил, что указанное в публикации Навального в качестве его собственности ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.