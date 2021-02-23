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Киев подал девятую жалобу в ЕСПЧ против Москвы

Ведомости

Правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) девятую по счету межгосударственную жалобу против Российской Федерации, соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ЕСПЧ.

«В обращении правительство Украины утверждает о продолжающихся административных практиках Российской Федерации, заключающихся в санкционированных государством операций по убийству предполагаемых оппонентов Российской Федерации в России и на территории других стран», — говорится в сообщении.

Другая «административная практика» заключается в неспособности расследовать эти операции и целенаправленном сокрытии всех обстоятельств для того, чтобы расследования не могли проводить и другие страны.

Всего на рассмотрении ЕСПЧ в данный момент четыре жалобы, поданные правительством Украины, в том числе дело о крушении Малазийского Boeing MH17 и дело об инциденте в Керченском проливе 2018 г.

Ранее по теме: ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу о крушении Boeing

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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