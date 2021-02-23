Киев подал девятую жалобу в ЕСПЧ против Москвы
Правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) девятую по счету межгосударственную жалобу против Российской Федерации, соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ЕСПЧ.
«В обращении правительство Украины утверждает о продолжающихся административных практиках Российской Федерации, заключающихся в санкционированных государством операций по убийству предполагаемых оппонентов Российской Федерации в России и на территории других стран», — говорится в сообщении.
Другая «административная практика» заключается в неспособности расследовать эти операции и целенаправленном сокрытии всех обстоятельств для того, чтобы расследования не могли проводить и другие страны.
Всего на рассмотрении ЕСПЧ в данный момент четыре жалобы, поданные правительством Украины, в том числе дело о крушении Малазийского Boeing MH17 и дело об инциденте в Керченском проливе 2018 г.