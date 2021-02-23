Путин и Лукашенко обсудили по телефону кооперацию в ВПК
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, обсудив кооперацию в ВПК, работу налоговой системы и работу СМИ, сообщила пресс-служба белорусского президента.
«Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора главной целью совместной работы назвалось выравнивание жизни людей и субъектов хозяйствования.
Накануне в Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко. Как сообщалось, Лукашенко поблагодарил Россию за экономическую помощь Белоруссии и анонсировал появление белорусской вакцины к осени, а Путин заявил об успешной реализации совместных проектов в энергетике, успешной работе на традиционных рынках и большом объеме гуманитарных связей.