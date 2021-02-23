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Путин и Лукашенко обсудили по телефону кооперацию в ВПК

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, обсудив кооперацию в ВПК, работу налоговой системы и работу СМИ, сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора главной целью совместной работы назвалось выравнивание жизни людей и субъектов хозяйствования.

Накануне в Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко. Как сообщалось, Лукашенко поблагодарил Россию за экономическую помощь Белоруссии и анонсировал появление белорусской вакцины к осени, а Путин заявил об успешной реализации совместных проектов в энергетике, успешной работе на традиционных рынках и большом объеме гуманитарных связей.

Ранее по теме: Александр Лукашенко обещает принять новую конституцию Белоруссии в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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