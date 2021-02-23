Путин и Лукашенко обсудили по телефону кооперацию в ВПК

Накануне в Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко. Как сообщалось, Лукашенко поблагодарил Россию за экономическую помощь Белоруссии и анонсировал появление белорусской вакцины к осени, а Путин заявил об успешной реализации совместных проектов в энергетике, успешной работе на традиционных рынках и большом объеме гуманитарных связей.