МИД выразил протест Киеву из-за провокаций против российских дипломатов
Министерство иностранных дел России выразило «решительный протест» временному поверенному в делах Украины в РФ в связи с провокацией против российских дипломатов в Киеве, следует из заявления МИД.
«17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», – говорится в сообщении.
В этот день рядом со зданием посольства и местами проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера, а также повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии. Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.
МИД России проинформировало украинского дипломата, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное «грубое нарушение» Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., и потребовало немедленно начать тщательное расследование случившегося и привлечь виновных к ответственности. Украинская сторона должна впредь не допускать подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине, подчеркнули в ведомстве.