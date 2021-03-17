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МИД выразил протест Киеву из-за провокаций против российских дипломатов

Ведомости

Министерство иностранных дел России выразило «решительный протест» временному поверенному в делах Украины в РФ в связи с провокацией против российских дипломатов в Киеве, следует из заявления МИД.

«17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», – говорится в сообщении.

В этот день рядом со зданием посольства и местами проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера, а также повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии. Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.

МИД России проинформировало украинского дипломата, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное «грубое нарушение» Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., и потребовало немедленно начать тщательное расследование случившегося и привлечь виновных к ответственности. Украинская сторона должна впредь не допускать подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине, подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных