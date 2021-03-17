МИД выразил протест Киеву из-за провокаций против российских дипломатов

В этот день рядом со зданием посольства и местами проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера, а также повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии. Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.