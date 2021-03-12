ЕС продлил персональные санкции «за подрыв целостности Украины»

ЕС ввел санкции в отношении России после проведенного в Крыму референдума о статусе полуострова, по результатам которого большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Евросоюз также ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также ограничения.