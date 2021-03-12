ЕС продлил персональные санкции «за подрыв целостности Украины»
Евросоюз продлил до 15 сентября действующие с 2014 года персональные ограничительные меры в отношении российских и украинских физлиц и организаций, сообщается на сайте Совета ЕС.
«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2021 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что существующие санкции действуют в отношении 177 физических и 48 юридических лиц и предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям.
ЕС ввел санкции в отношении России после проведенного в Крыму референдума о статусе полуострова, по результатам которого большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Евросоюз также ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также ограничения.