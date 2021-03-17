ЦИК рассмотрит заявки девяти регионов на электронное голосование на выборах осенью
Центральная избирательная комиссия рассмотрит заявки девяти регионов России, не считая Москвы, об использовании электронного голосования в ходе выборов осенью 2021 года, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Как я уже говорила, 11 субъектов России, не считая Москвы, предоставили нам свои материалы, заявки, высказав такое пожелание [использовать ДЭГ]. В настоящее время есть девять заявок, которые будут подробно прорабатываться», — рассказала Памфилова (цитата по ТАСС).
По ее словам, заявки подали регионы, которые уже проводили голосование в электронном виде: Курская, Нижегородская и Ярославская области. Также решили провести электронное голосование власти Бурятии, Северной Осетии – Алании, Вологодской, Мурманской, Рязанской областей и Севастополя. «Погорячились [в Петербурге]. Оказалось, что у них в отличие от подавляющего большинства регионов даже нет "Мобильного избирателя". Так что придется еще поработать хорошо в Санкт-Петербурге», — добавила Памфилова.
19 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы. По данным на конец 2020 г., в единый день голосования пройдут выборы глав восьми регионов России и 39 парламентов субъектов.
Электронный способ голосования использовали на голосовании по изменению Конституции в Москве и Нижнем Новгороде, в сентябре прошлого года его протестировали в Курской и Ярославской областях на довыборах в Госдуму. Ранее Памфилова заявила, что электронное голосование на всей территории России может быть осуществлено к 2024 г.