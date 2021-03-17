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ЦИК рассмотрит заявки девяти регионов на электронное голосование на выборах осенью

Ведомости

Центральная избирательная комиссия рассмотрит заявки девяти регионов России, не считая Москвы, об использовании электронного голосования в ходе выборов осенью 2021 года, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Как я уже говорила, 11 субъектов России, не считая Москвы, предоставили нам свои материалы, заявки, высказав такое пожелание [использовать ДЭГ]. В настоящее время есть девять заявок, которые будут подробно прорабатываться», — рассказала Памфилова (цитата по ТАСС).

По ее словам, заявки подали регионы, которые уже проводили голосование в электронном виде: Курская, Нижегородская и Ярославская области. Также решили провести электронное голосование власти Бурятии, Северной Осетии – Алании, Вологодской, Мурманской, Рязанской областей и Севастополя. «Погорячились [в Петербурге]. Оказалось, что у них в отличие от подавляющего большинства регионов даже нет "Мобильного избирателя". Так что придется еще поработать хорошо в Санкт-Петербурге», — добавила Памфилова.

19 сентября в России пройдут выборы в Государственную Думу. Одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы. По данным на конец 2020 г., в единый день голосования пройдут выборы глав восьми регионов России и 39 парламентов субъектов.

Электронный способ голосования использовали на голосовании по изменению Конституции в Москве и Нижнем Новгороде, в сентябре прошлого года его протестировали в Курской и Ярославской областях на довыборах в Госдуму. Ранее Памфилова заявила, что электронное голосование на всей территории России может быть осуществлено к 2024 г.

Ранее по теме: Как многодневное и электронное голосование изменило выборы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных