ЦИК рассмотрит заявки девяти регионов на электронное голосование на выборах осенью

По ее словам, заявки подали регионы, которые уже проводили голосование в электронном виде: Курская, Нижегородская и Ярославская области. Также решили провести электронное голосование власти Бурятии, Северной Осетии – Алании, Вологодской, Мурманской, Рязанской областей и Севастополя. «Погорячились [в Петербурге]. Оказалось, что у них в отличие от подавляющего большинства регионов даже нет "Мобильного избирателя". Так что придется еще поработать хорошо в Санкт-Петербурге», — добавила Памфилова.