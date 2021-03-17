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США объявили о введении новых торговых санкций против России

Ведомости

Минторг США объявил о введении с 18 марта новых торговых ограничений в отношении России в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В частности, американцы вводят запрет на поставки в РФ оружия и военных технологий. Об этом говорится в заявление ведомства.

«Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с определением Госсекретаря от 2 марта 2021 года о том, что правительство России применило химическое или биологическое оружие в нарушение международного права против своих граждан», — говорится в заявлении, где помимо Навального упоминается и «дело Скрипалей». В связи с этим Вашингтон ограничивает экспорт и реэкспорт товаров и технологий в Россию, «которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия».

«Начиная с 18 марта 2021 года BIS также приостанавливает действие лицензионных исключений на обслуживание и замену деталей и оборудования, неограниченное использование технологий и программного обеспечения и дополнительный разрешительный реэкспорт для товаров, связанных с национальной безопасностью, предназначенных для России», — говорится в заявлении Минторга США. Под товарами, связанными с национальной безопасностью, в первую очередь, подразумеваются вооружения.

Частично вне ограничений на экспорт и реэкспорт остаются такие сферы, как международные инспекции в рамках Конвенции о химическом оружии и Международная космическая станция (МКС), самолеты, суда и космические аппараты, а также средства шифрования и программное обеспечение. Однако ряд исключений, действовавших в сферах авиации и космоса, отменят уже 1 сентября.

Госдепартамент 4 марта заявил, что Россия имеет шанс избежать второго раунда санкций в связи с Навальным, если задекламирует и уничтожит свое химическое оружие. Первым раундом были персональные санкции против ряда российских силовиков, причастных, по мнению американцев, к ситуации вокруг основателя ФБК. Вашингтон считает, что Москва не выполнила условий соглашения по уничтожению такого оружия, так как, по его мнению, оно было применено против Навального. В Кремле заверяют, что в России такого оружия нет. Официально запасы боевых отравляющих веществ на российской территории были уничтожены досрочно в сентябре 2017 г.

Ранее по теме: МИД назвал провокацией ситуацию вокруг Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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