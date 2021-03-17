США объявили о введении новых торговых санкций против России

Госдепартамент 4 марта заявил, что Россия имеет шанс избежать второго раунда санкций в связи с Навальным, если задекламирует и уничтожит свое химическое оружие. Первым раундом были персональные санкции против ряда российских силовиков, причастных, по мнению американцев, к ситуации вокруг основателя ФБК. Вашингтон считает, что Москва не выполнила условий соглашения по уничтожению такого оружия, так как, по его мнению, оно было применено против Навального. В Кремле заверяют, что в России такого оружия нет. Официально запасы боевых отравляющих веществ на российской территории были уничтожены досрочно в сентябре 2017 г.