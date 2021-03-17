Столтенберг объяснил наращивание присутствия НАТО в Черном море
НАТО укрепляет свое присутствие в Черном море в ответ на наращивание военных сил России в этом регионе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе … Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря», – сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и призывает Россию положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии, а также вывести все свои войска.
Ранее Столтенберг предложил расширить финансирование военной деятельности альянса у российских границ. По словам генсека, «дестабилизирующее» поведение России является одной из главных угроз для НАТО.
До этого министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил использовать для операций альянса воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации и выразил надежду на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.