Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Столтенберг объяснил наращивание присутствия НАТО в Черном море

Ведомости

НАТО укрепляет свое присутствие в Черном море в ответ на наращивание военных сил России в этом регионе, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе … Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря», – сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и призывает Россию положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии, а также вывести все свои войска.

Ранее Столтенберг предложил расширить финансирование военной деятельности альянса у российских границ. По словам генсека, «дестабилизирующее» поведение России является одной из главных угроз для НАТО.

До этого министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил использовать для операций альянса воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации и выразил надежду на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

Ранее по теме: Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных