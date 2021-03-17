Столтенберг объяснил наращивание присутствия НАТО в Черном море

«Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе … Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря», – сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).