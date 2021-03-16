Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
«Дестабилизирующее» поведение России является одной из главных угроз для НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
«Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения – вызовы, которые остались», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Он отметил, что ни одна страна не справится с ними в одиночку, поэтому необходимо работать вместе в «стратегической солидарности».
По словам Столтенберга, Россия и Китай все теснее работают вместе, в том числе проводя военные учения, что определяет будущие вызовы безопасности НАТО. «И вот почему важно, что НАТО продолжает адаптироваться под вызовы авторитарного Китая и более агрессивной России», – объяснил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» – вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравлений. Глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс сказал, что Россия является устойчивой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Европе.