Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Ранее президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» – вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравлений. Глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс сказал, что Россия является устойчивой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Европе.