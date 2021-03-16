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Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Ведомости

«Дестабилизирующее» поведение России является одной из главных угроз для НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения – вызовы, которые остались», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Он отметил, что ни одна страна не справится с ними в одиночку, поэтому необходимо работать вместе в «стратегической солидарности».

По словам Столтенберга, Россия и Китай все теснее работают вместе, в том числе проводя военные учения, что определяет будущие вызовы безопасности НАТО. «И вот почему важно, что НАТО продолжает адаптироваться под вызовы авторитарного Китая и более агрессивной России», – объяснил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, не будет сдаваться «перед лицом агрессивных действий России» – вмешательства в президентские выборы, кибератак и отравлений. Глава Европейского командования США генерал ВВС Тод Уолтерс сказал, что Россия является устойчивой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Европе.

Ранее по теме: В Пентагоне назвали Россию «устойчивой» угрозой для США и Европы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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