В Пентагоне назвали Россию «устойчивой» угрозой для США и Европы
Россия является устойчивой угрозой для США и их союзников в Европе, заявил глава Европейского командования США (Eucom) генерал ВВС Тод Уолтерс, сообщила пресс-служба Пентагона.
«Несмотря на широкое международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия участвует в дестабилизирующей и пагубной деятельности по всему миру, причем многие из этих действий происходят недалеко от дома [в Европе]», — добавил Уолтерс.
По его словам, Россия стремится сохранить влияние на бывшие республики СССР, удерживая или используя силу для их принуждения. Также Уолтерс обвинил Россию в использовании частных военных компаний для запугивания, ослабления и разделения союзников и партнеров США.
Ранее официальный представитель Пентагона заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, в том числе США.