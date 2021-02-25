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В Пентагоне назвали Россию «устойчивой» угрозой для США и Европы

Ведомости

Россия является устойчивой угрозой для США и их союзников в Европе, заявил глава Европейского командования США (Eucom) генерал ВВС Тод Уолтерс, сообщила пресс-служба Пентагона. 

«Несмотря на широкое международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия участвует в дестабилизирующей и пагубной деятельности по всему миру, причем многие из этих действий происходят недалеко от дома [в Европе]», — добавил Уолтерс. 

По его словам, Россия стремится сохранить влияние на бывшие республики СССР, удерживая или используя силу для их принуждения. Также Уолтерс обвинил Россию в использовании частных военных компаний для запугивания, ослабления и разделения союзников и партнеров США. 

Ранее официальный представитель Пентагона заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, в том числе США. 

Ранее по теме: Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных