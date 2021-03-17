Грызлов заявил о планах Киева спровоцировать обострение в Донбассе
Вооруженные силы Украины подтягивают новые силы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
«Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно. Также очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня. Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру», – сказал Грызлов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «циничный расчет» при обстрелах рассчитан на то, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для «военной авантюры».
Полпред отметил, что ополченцы в этой ситуации «проявляют сдержанность» и «лишь изредка» отвечают на обстрелы. «Поскольку украинские провокации не приносят результата, Киев дополнительно нагнетает ситуацию», – объяснил он. Единственной альтернативой для находящегося в тупике Киева Грызлов назвал политический диалог с Донбассом и исполнение минских договоренностей. «Любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины», – резюмировал он.
Ранее глава украинский делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если переговоры по Донбассу останутся в тупике, а Москва продолжит не признавать себя стороной конфликта, Киев пойдет на радикальные шаги. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла украинские власти от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.