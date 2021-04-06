МИД призвал Запад потребовать от Украины выполнения минских соглашений
Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров выразил надежду, что после угроз со стороны Украины начать военные действия на Донбассе европейские страны потребуют от Киева исполнения минских соглашений.
«Очевидные нарушения всех минских договоренностей Киевом налицо. А теперь вот Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. Надеюсь, это все-таки поможет встряхнуть благостное отношение в европейских столицах и что они все-таки потребуют от господина Зеленского выполнять минские договоренности в полной мере», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
Лавров подчеркнул, что сейчас Киев говорит, что минские соглашения»необходимы лишь для сохранения антироссийских санкций, а также выступает за их пересмотр. Нынешние заявления украинских властей глава российского МИДа назвал тревожными. Лавров выразил надежду, что Вашингтон понимает, что происходит на границе Донбасса и Украины.
«К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной инфраструктуры и на переброску войск к линии соприкосновения на Донбассе разочаровывает», — подчеркнул Лавров.
Вчера глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что ситуация на Донбассе начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года. Сейчас к границе стягивается боевая техника. В ДНР предполагают, что украинские военные могут нанести удар со стороны Горловского и южного направлений. При этом местные военные находятся в состоянии готовности.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».