МИД призвал Запад потребовать от Украины выполнения минских соглашений

«Очевидные нарушения всех минских договоренностей Киевом налицо. А теперь вот Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. Надеюсь, это все-таки поможет встряхнуть благостное отношение в европейских столицах и что они все-таки потребуют от господина Зеленского выполнять минские договоренности в полной мере», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».