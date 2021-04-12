Путин: РФ должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных держав

«В новом, 21 веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной», – сказал Путин. Президент отметил, что Россия будет и дальше развивать международные программы, участвовать в совместной работе со своими партнерами в космосе.