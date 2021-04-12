Путин: РФ должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных держав
Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент страны Владимир Путин на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В новом, 21 веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной», – сказал Путин. Президент отметил, что Россия будет и дальше развивать международные программы, участвовать в совместной работе со своими партнерами в космосе.
Правительство должно подготовить меры по достижению приоритетов в космической отрасли. С учетом динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации определенные приоритеты и срок поставленных задач в космической сфере могут быть скорректированы, подчеркнул российский лидер.
В День космонавтики Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в России. Перед этим он возложил цветы к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина в Энгельсе Саратовской области, где состоялось его приземление.