Путин оценил положение дел в отношениях с Китаем
Президент России Владимир Путин назвал российско-китайские отношения находящимися на самом высоком в истории уровне. Об этом он сказал в ходе церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
«За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере атомной энергии, российский лидер отметил последовательное и неуклонное выполнение всех достигнутых на высшем уровне договоренностей: в Китае при участии Москвы создали экспериментальный реактор на быстрых нейтронах, Россия также поставила в Китай и радионуклидные тепловые блоки, которыми был оснащён китайский космический аппарат для посадки на Луне.
«Уверен, впереди у России и Китая будет ещё много амбициозных и успешных двусторонних начинаний. Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнёрство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий. Это действительно позволит нашим странам сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, в сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного и устойчивого глобального развития», — резюмировал российский лидер.
В июне 2018 г. Россия и Китай договорились о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. «Росатом» спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС — два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 г.