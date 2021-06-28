В МИДе заявили об отсутствии ответа США на запросы России по кибератакам

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве президент России Владимир Путин заявил, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространств США и Канады. При этом России в этом списке нет, отметил он. Байден на пресс-конференции сообщил, что заявил Путину о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что представил перечень из 16 типов таких объектов, в отношении которых будут запрещены кибератаки и другие нападения.