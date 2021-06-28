В МИДе заявили об отсутствии ответа США на запросы России по кибератакам
Россия направила США более 40 писем по поводу кибератак на российские госструктуры и системы, американская сторона практически никогда на них не отвечает, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.
«Эпизодически, крайне редко (отвечают. – прим. ред.), то есть можно сказать, практически никогда американцы не отвечают на наши обращения», — сказал Рябков, отметив, что такая «вредная» позиция не приведет ни к какому прогрессу. Он напомнил, что этот вопрос поднимался на саммите в Женеве. Речь шла о конкретной кибератаке на систему здравоохранения Воронежской области, однако реакции по-прежнему нет.
Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве президент России Владимир Путин заявил, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространств США и Канады. При этом России в этом списке нет, отметил он. Байден на пресс-конференции сообщил, что заявил Путину о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что представил перечень из 16 типов таких объектов, в отношении которых будут запрещены кибератаки и другие нападения.