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В МИДе заявили об отсутствии ответа США на запросы России по кибератакам

Ведомости

Россия направила США более 40 писем по поводу кибератак на российские госструктуры и системы, американская сторона практически никогда на них не отвечает, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

«Эпизодически, крайне редко (отвечают. – прим. ред.), то есть можно сказать, практически никогда американцы не отвечают на наши обращения», — сказал Рябков, отметив, что такая «вредная» позиция не приведет ни к какому прогрессу. Он напомнил, что этот вопрос поднимался на саммите в Женеве. Речь шла о конкретной кибератаке на систему здравоохранения Воронежской области, однако реакции по-прежнему нет.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве президент России Владимир Путин заявил, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространств США и Канады. При этом России в этом списке нет, отметил он. Байден на пресс-конференции сообщил, что заявил Путину о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что представил перечень из 16 типов таких объектов, в отношении которых будут запрещены кибератаки и другие нападения.

Ранее по теме: МИД заявил о «недоумении» из-за заявления США о кибератаках против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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