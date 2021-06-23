МИД заявил о «недоумении» из-за заявления США о кибератаках против России
Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон не будет предупреждать Москву о возможных кибератаках, вызвало у российского Министерства иностранных дел недоумение, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.
«Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня слова официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет предупреждать о своих ударах — это дословная цитата — по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения», — сказала она.
Захарова отметила, что сейчас России «приходится гадать», не собираются ли США «отыграть назад» достигнутые на саммите в Женеве 16 июня договоренности между президентами стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Она напомнила, что во время встречи главы государств заявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности.
По словам Захаровой, из-за слов Псаки «создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России». Представитель МИД подчеркнула, что потенциальные атаки со стороны Вашингтона при их реализации будут восприняты как «необъявленное, вероломное нанесение удара первыми».
Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин заявил, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из США и Канады. Американский президент в ходе своей пресс-конференции сообщил, что сказал российскому коллеге о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что представил перечень из 16 типов объектов инфраструктуры, в отношении которых какие-либо удары будут запрещены.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречных списков российская сторона не передавала. Он подчеркнул, что Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые.