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МИД заявил о «недоумении» из-за заявления США о кибератаках против России

Ведомости

Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон не будет предупреждать Москву о возможных кибератаках, вызвало у российского Министерства иностранных дел недоумение, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

«Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня слова официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет предупреждать о своих ударах — это дословная цитата — по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения», — сказала она.

Захарова отметила, что сейчас России «приходится гадать», не собираются ли США «отыграть назад» достигнутые на саммите в Женеве 16 июня договоренности между президентами стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Она напомнила, что во время встречи главы государств заявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности.

По словам Захаровой, из-за слов Псаки «создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России». Представитель МИД подчеркнула, что потенциальные атаки со стороны Вашингтона при их реализации будут восприняты как «необъявленное, вероломное нанесение удара первыми».

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин заявил, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из США и Канады. Американский президент в ходе своей пресс-конференции сообщил, что сказал российскому коллеге о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что представил перечень из 16 типов объектов инфраструктуры, в отношении которых какие-либо удары будут запрещены.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречных списков российская сторона не передавала. Он подчеркнул, что Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые.

Ранее по теме: Песков назвал мировых лидеров по киберпреступности
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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