МИД заявил о «недоумении» из-за заявления США о кибератаках против России

«Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня слова официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет предупреждать о своих ударах — это дословная цитата — по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения», — сказала она.