Песков назвал мировых лидеров по киберпреступности

Песков подтвердил, что Вашингтон передал Москве такой перечень, однако встречных списков российская сторона не передавала. «Но, как вчера было объявлено, будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности, информационной безопасности. И в рамках этого механизма уже в предметном плане все вопросы будут обсуждаться», – объяснил пресс-секретарь российского лидера. Он подчеркнул, что Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые. Американская сторона, в свою очередь, исключила связь между ними и Россией, «что очень важно», добавил Песков.