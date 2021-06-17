Песков назвал мировых лидеров по киберпреступности
Лидерами по числу киберпреступлений являются США, Канада, Бразилия, Мексика и Великобритания, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«За первое полугодие 2020 г. лидерами стран-источников всех типов кибератак стали США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания. [Это данные] LexisNexis Risk Solutions», – сказал Песков.
Вчера в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин заявил, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространств США и Канады. При этом России в этом списке нет, отметил он. Байден в ходе пресс-конференции сообщил, что заявил Путину о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что представил перечень из 16 типов объектов инфраструктуры, в отношении которых будут запрещены кибератаки и другие нападения.
Песков подтвердил, что Вашингтон передал Москве такой перечень, однако встречных списков российская сторона не передавала. «Но, как вчера было объявлено, будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности, информационной безопасности. И в рамках этого механизма уже в предметном плане все вопросы будут обсуждаться», – объяснил пресс-секретарь российского лидера. Он подчеркнул, что Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые. Американская сторона, в свою очередь, исключила связь между ними и Россией, «что очень важно», добавил Песков.