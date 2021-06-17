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Песков назвал мировых лидеров по киберпреступности

Ведомости

Лидерами по числу киберпреступлений являются США, Канада, Бразилия, Мексика и Великобритания, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«За первое полугодие 2020 г. лидерами стран-источников всех типов кибератак стали США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания. [Это данные] LexisNexis Risk Solutions», – сказал Песков.

Вчера в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин заявил, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространств США и Канады. При этом России в этом списке нет, отметил он. Байден в ходе пресс-конференции сообщил, что заявил Путину о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что представил перечень из 16 типов объектов инфраструктуры, в отношении которых будут запрещены кибератаки и другие нападения.

Песков подтвердил, что Вашингтон передал Москве такой перечень, однако встречных списков российская сторона не передавала. «Но, как вчера было объявлено, будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности, информационной безопасности. И в рамках этого механизма уже в предметном плане все вопросы будут обсуждаться», – объяснил пресс-секретарь российского лидера. Он подчеркнул, что Путин в целом не приемлет кибератаки как таковые. Американская сторона, в свою очередь, исключила связь между ними и Россией, «что очень важно», добавил Песков.

Ранее по теме: Байден рассказал о договоренностях с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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