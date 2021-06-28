Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между Россией и Китаем

Ранее Путин в ходе церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае назвал российско-китайские отношения находящимися на самом высоком в истории уровне. По его словам, за прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах.