Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции и продлили договор о дружбе между Россией и Китаем, сообщает «Синьхуа».
«Главы государств выступили с совместным заявлением, в котором официально объявили о продлении действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией», — передает агентство.
Си Цзиньпин во время переговоров отметил, что концепция дружбы поколений, заложенная в российско-китайском договоре, отвечает фундаментальным интересам обеих стран, а также соответствует теме мира и развития эпохи.
Ранее Путин в ходе церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае назвал российско-китайские отношения находящимися на самом высоком в истории уровне. По его словам, за прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах.
Договор был подписан лидерами России и Китая 16 июля 2001 г. и вступил в силу 28 февраля 2002 г.