Мекрель призвала к прямому диалогу ЕС с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости обсуждать проблемы в отношениях с Россией с президентом Владимиром Путиным, а не между собой. Ее слова, озвученные в ходе выступления на франко-германской парламентской ассамблее, передает ТАСС.
Ранее газета Financial Times сообщила о предложении Меркель рассмотреть вопрос о приглашении Путина на саммит с лидерами ЕС. Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 25 июня некоторые из участников саммита ЕС не поддержали инициативу канцлера Германии. Более того, на встрече лидеры ЕС решили продлить действующие с 2014 г. экономические санкции против России.
«С моей точки зрения, на таком саммите [ЕС — Россия] нужно обсудить все вопросы, которые нас волнуют и по которым мы хотим сотрудничать. Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом [Владимиром Путиным] и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество», — сказала канцлер Германии.
«Отношения между ЕС и Россией действительно плохие, но и во времена холодной войны велись переговоры», — добавила она.
В Кремле 25 июня заявили, что «сожалеют» о том, что некоторые лидеры стран Евросоюза оказались от проведения саммита с участием Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что среди выступивших против — государства Прибалтики и Польша, которые «безосновательно» говорят о существовании угрозы со стороны России, и в то же время размещают у себя на территории «как можно больше военных НАТО и военных из других стран мира, и США, в частности».
В тот же день, 25 июня, Меркель предложила запустить новый формат переговоров между Евросоюзом и Россией, который не предполагает проведение мероприятий на высшем уровне.