Мекрель призвала к прямому диалогу ЕС с Путиным

В Кремле 25 июня заявили, что «сожалеют» о том, что некоторые лидеры стран Евросоюза оказались от проведения саммита с участием Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что среди выступивших против — государства Прибалтики и Польша, которые «безосновательно» говорят о существовании угрозы со стороны России, и в то же время размещают у себя на территории «как можно больше военных НАТО и военных из других стран мира, и США, в частности».