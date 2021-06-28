Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Мекрель призвала к прямому диалогу ЕС с Путиным

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости обсуждать проблемы в отношениях с Россией с президентом Владимиром Путиным, а не между собой. Ее слова, озвученные в ходе выступления на франко-германской парламентской ассамблее, передает ТАСС.

Ранее газета Financial Times сообщила о предложении Меркель рассмотреть вопрос о приглашении Путина на саммит с лидерами ЕС. Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 25 июня некоторые из участников саммита ЕС не поддержали инициативу канцлера Германии. Более того, на встрече лидеры ЕС решили продлить действующие с 2014 г. экономические санкции против России.

«С моей точки зрения, на таком саммите [ЕС — Россия] нужно обсудить все вопросы, которые нас волнуют и по которым мы хотим сотрудничать. Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом [Владимиром Путиным] и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество», — сказала канцлер Германии.

«Отношения между ЕС и Россией действительно плохие, но и во времена холодной войны велись переговоры», — добавила она.

В Кремле 25 июня заявили, что «сожалеют» о том, что некоторые лидеры стран Евросоюза оказались от проведения саммита с участием Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что среди выступивших против — государства Прибалтики и Польша, которые «безосновательно» говорят о существовании угрозы со стороны России, и в то же время размещают у себя на территории «как можно больше военных НАТО и военных из других стран мира, и США, в частности».

В тот же день, 25 июня, Меркель предложила запустить новый формат переговоров между Евросоюзом и Россией, который не предполагает проведение мероприятий на высшем уровне.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных