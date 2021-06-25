Меркель предложила запустить новый формат переговоров с Россией
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила запустить новый формат переговоров между Евросоюзом и Россией, который не предполагает проведение мероприятий на высшем уровне, передает Bloomberg.
«Я бы пожелала более смелого шага. Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров», — сказала Меркель.
ЕС не проводил переговоры с Россией на высшем уровне с 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Предложение Меркель провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако власти Польши, Нидерландов, Румынии, Эстонии и еще нескольких стран высказались против, что сделало невозможной реализацию инициативу Германии.
При этом лидеры ЕС согласились «изучить форматы и условия» организации диалога с Россией» в качестве альтернативы проведения саммита с участием лидеров стран союза. Один из компромиссных вариантов – переговоры с участием Путина, председателя ЕС Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Представитель ЕС на условиях анонимности заявил агентству, что Меркель и Макрон хотят взаимодействовать с президентом России, «сдерживая его амбиции». Также они стремятся не допустить, чтобы отдельные государства-члены ЕС «переступили черту», когда речь заходит об отношениях с Россией.
Ранее газета Financial Times сообщила о предложении Меркель рассмотреть вопрос о приглашении Путина на саммит с лидерами ЕС. Инициативу поддержал Макрон. Инициатива обусловлена тем, что в Германии оценивают состоявшийся 16 июня в Женеве саммит Путина и президента США Джо Байдена как образец для восстановления отношений с Москвой. При этом один из высокопоставленных дипломатов ЕС в разговоре с изданием отметил, что инициатива вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран.
В Кремле сегодня заявили, что «сожалеют» о том, что некоторые лидеры стран Евросоюза оказались от проведения саммита с участием Путина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что среди выступивших против — государства Прибалтики и Польша, которые «безосновательно» говорят о существовании угрозы со стороны России, и в то же время размещают у себя на территории «как можно больше военных НАТО и военных из других стран мира, и США, в частности».
«Тем самым возникает замкнутый круг. Эти страны, с одной стороны, говорят об опасности, с другой стороны, размещают у себя иностранные вооруженные силы, подвергая себя тем самым большей опасности. И плюс к этому они еще отказываются от диалога. С нашей точки зрения такая позиция является нелогичной», — заключил Песков, отметив, что, несмотря на такие «пагубные» для российско-европейского диалога действия, верит в его возобновление.