СМИ узнали об отказе западных стран от саммита с Путиными

Два дня назад газета Financial Times сообщила о предложении Меркель рассмотреть вопрос о приглашении Путина на саммит с лидерами ЕС. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. По данным источников газеты, дело в том, что в Германии оценивают состоявшийся 16 июня в Женеве саммит Путина и президента США Джо Байдена как образец для восстановления отношений с Москвой. При этом один из высокопоставленных дипломатов ЕС в разговоре с изданием отметил, что инициатива вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран из-за того, что она была озвучена накануне саммита ЕС 24-25 июня.