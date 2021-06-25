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СМИ узнали об отказе западных стран от саммита с Путиными

Ведомости

Представители 27 стран-участниц Европейского союза (ЕС) в ходе последнего обсуждения не смогли прийти к соглашению по поводу проведения саммита с участием президента России Владимира Путина, сообщила журналистам инициатор такой встречи, канцлер Германии Ангела Меркель.

«Это была очень всесторонняя дискуссия, и она была непростой. Сегодня не было достигнуто соглашения о немедленной встрече лидеров», — приводит ее заявление Reuters.

Как уточняет агентство, саммиты ЕС с участием Москвы перестали проходить после присоединения Крыма к России в марте 2014 г., которое произошло в результате проведенного на полуострове референдума. Тогда страны-участницы союза ввели санкции против России, которые действуют до сих пор. Не менять позицию в отношении страны сейчас стало общим решением многих лидеров западных государств, уточнил президент Литвы Гитанас Науседа.

Один из дипломатов, знакомый с ходом обсуждений, также сообщил агентству Bloomberg, что против саммита с Путиным высказались около 12 представителей стран-участниц ЕС. Так, ранее от предложения Меркель отказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Кроме того, президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что о проведении подобного саммита говорить еще слишком рано, а премьер-министр Эстонии Кая Каллая выразила удивление, что подобный вопрос вообще обсуждался.

«Кремль не понимает бесплатных уступок. Кремль понимает политику власти», — заявил премьер-министр Латвии Артурс Кариньш.

При этом лидеры стран-участниц ЕС выразили готовность рассмотреть «существующие форматы диалога с Россией, в том числе на уровне лидеров». Он может включать в себя темы климата, здравоохранения, космоса и организованной преступности, в которых ЕС потенциально может взаимодействовать с Москвой.

Два дня назад газета Financial Times сообщила о предложении Меркель рассмотреть вопрос о приглашении Путина на саммит с лидерами ЕС. Инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. По данным источников газеты, дело в том, что в Германии оценивают состоявшийся 16 июня в Женеве саммит Путина и президента США Джо Байдена как образец для восстановления отношений с Москвой. При этом один из высокопоставленных дипломатов ЕС в разговоре с изданием отметил, что инициатива вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран из-за того, что она была озвучена накануне саммита ЕС 24-25 июня.

Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил получение Кремлем соответствующего предложения от Меркель. Однако подготовка ко встрече пока не ведется, уточнил он. Песков добавил, что Россия внимательно наблюдает за саммитом ЕС, который проходит в Брюсселе, а также за оценками инициативы Меркель со стороны участников встречи.

Ранее по теме: В Кремле подтвердили инициативу Меркель о проведении саммита Путина с ЕС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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