В Кремле подтвердили инициативу Меркель о проведении саммита Путина с ЕС

«Нет, пока в прикладном плане никакой подготовки нет. Дело в том, что действительно такая инициатива выдвинута Меркель, она поддержана президентом (Франции Эммануэлем) Макроном. Но все обсуждение будет в ЕС с участием других стран-членов. Тут очень важно понять, есть ли согласие на этот счет или нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, были ли уже контакты с ЕС по этой теме.