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В Кремле подтвердили инициативу Меркель о проведении саммита Путина с ЕС

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель действительно предложила странам ЕС провести совместный с президентом России Владимиром Путиным саммит, но подготовка к нему пока не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее о такой инициативе канцлера Германии сообщили источники Financial Times.

«Нет, пока в прикладном плане никакой подготовки нет. Дело в том, что действительно такая инициатива выдвинута Меркель, она поддержана президентом (Франции Эммануэлем) Макроном. Но все обсуждение будет в ЕС с участием других стран-членов. Тут очень важно понять, есть ли согласие на этот счет или нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, были ли уже контакты с ЕС по этой теме.

Россия внимательно наблюдает за саммитом Евросоюза, который проходит в Брюсселе 24-25 июня, а также за оценками инициативы Меркель со стороны его участников, подчеркнул он.

«Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником воссоздания механизмов диалога и контактов между Брюсселем и Москвой, президент Путин неоднократно об этом говорил. Этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве. Конечно, мы очень внимательно наблюдаем за саммитом, который сегодня открывается в Брюсселе, и за теми оценками этому потенциальному диалогу, которые оттуда прозвучат», — отметил представитель Кремля.

В материале FT отмечается, что Германия и Франция призвали к выработке в ЕС новой стратегии по более тесному взаимодействию с Россией для развития диалога с Москвой после саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве. По данным одного из источников газеты, инициатива Меркель, хоть и была поддержана Макроном, вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран из-за того, что она была озвучена накануне саммита ЕС 24-25 июня.

Ранее по теме: FT: Меркель предложила лидерам ЕС провести саммит с Путиным
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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