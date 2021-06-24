В Кремле подтвердили инициативу Меркель о проведении саммита Путина с ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель действительно предложила странам ЕС провести совместный с президентом России Владимиром Путиным саммит, но подготовка к нему пока не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее о такой инициативе канцлера Германии сообщили источники Financial Times.
«Нет, пока в прикладном плане никакой подготовки нет. Дело в том, что действительно такая инициатива выдвинута Меркель, она поддержана президентом (Франции Эммануэлем) Макроном. Но все обсуждение будет в ЕС с участием других стран-членов. Тут очень важно понять, есть ли согласие на этот счет или нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, были ли уже контакты с ЕС по этой теме.
Россия внимательно наблюдает за саммитом Евросоюза, который проходит в Брюсселе 24-25 июня, а также за оценками инициативы Меркель со стороны его участников, подчеркнул он.
«Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником воссоздания механизмов диалога и контактов между Брюсселем и Москвой, президент Путин неоднократно об этом говорил. Этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве. Конечно, мы очень внимательно наблюдаем за саммитом, который сегодня открывается в Брюсселе, и за теми оценками этому потенциальному диалогу, которые оттуда прозвучат», — отметил представитель Кремля.
В материале FT отмечается, что Германия и Франция призвали к выработке в ЕС новой стратегии по более тесному взаимодействию с Россией для развития диалога с Москвой после саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве. По данным одного из источников газеты, инициатива Меркель, хоть и была поддержана Макроном, вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран из-за того, что она была озвучена накануне саммита ЕС 24-25 июня.