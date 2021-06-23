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FT: Меркель предложила лидерам ЕС провести саммит с Путиным

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила рассмотреть вопрос о приглашении российского президента Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Инициативу Меркель поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией для развития диалога с Москвой после саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве. По словам дипломатов, канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении российского президента на саммит с лидерами ЕС, и что эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон», — пишет издание.

По данным источников FT, в Германии оценивают саммит Путина и Байдена как образец для восстановления отношений с Москвой. При этом один из высокопоставленных дипломатов ЕС в разговоре с изданием отметил, что инициатива вызвала нарекания со стороны ряда европейских стран из-за того, что она была озвучена накануне саммита ЕС 24-25 июня.

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В ходе саммита президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Россией и США, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, а также ряд других вопросов. После встречи Путин назвал Байдена «человеком очень опытным», а также отметил конструктивный характер переговоров.

О переговорах с американским лидером Владимир Путин рассказал Меркель в ходе состоявшегося 22 июня телефонного разговора. Беседа была обусловлена 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби. В ходе разговора стороны отметили, что обеспечить безопасность евразийского континента можно только совместными усилиями.

Ранее по теме: Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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