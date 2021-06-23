FT: Меркель предложила лидерам ЕС провести саммит с Путиным

«Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией для развития диалога с Москвой после саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве. По словам дипломатов, канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении российского президента на саммит с лидерами ЕС, и что эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон», — пишет издание.