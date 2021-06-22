Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель об основных итогах саммита с американским лидером Джо Байденом в Женеве, сообщается на сайте Кремля.
Главы России и Германии провели телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа была обусловлена 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби.
Меркель в ходе беседы «выразила чувства сопереживания» из-за последствий войны, развязанной «нацистским режимом», рассказали в Кремле. Президент России и канцлер Германии подчеркнули важность сохранения исторической памяти о произошедшем. Путин, в свою очередь, отметил, что в стране оценили участие Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии.
Главы государств заявили также, что «для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов». Путин и Меркель добавили, что в настоящее время обеспечить безопасность евразийского континента можно только совместными усилиями.
Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В ходе саммита президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Россией и США, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, а также ряд других вопросов. После встречи Путин назвал Байдена «человеком очень опытным», а также отметил конструктивный характер переговоров.