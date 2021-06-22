Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В ходе саммита президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Россией и США, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, а также ряд других вопросов. После встречи Путин назвал Байдена «человеком очень опытным», а также отметил конструктивный характер переговоров.