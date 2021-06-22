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Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом

Ведомости

Президент России Владимир Путин рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель об основных итогах саммита с американским лидером Джо Байденом в Женеве, сообщается на сайте Кремля.

Главы России и Германии провели телефонный разговор по инициативе немецкой стороны. Беседа была обусловлена 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби.

Меркель в ходе беседы «выразила чувства сопереживания» из-за последствий войны, развязанной «нацистским режимом», рассказали в Кремле. Президент России и канцлер Германии подчеркнули важность сохранения исторической памяти о произошедшем. Путин, в свою очередь, отметил, что в стране оценили участие Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. 

Главы государств заявили также, что «для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов». Путин и Меркель добавили, что в настоящее время обеспечить безопасность евразийского континента можно только совместными усилиями.

Встреча Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В ходе саммита президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Россией и США, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, а также ряд других вопросов. После встречи Путин назвал Байдена «человеком очень опытным», а также отметил конструктивный характер переговоров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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