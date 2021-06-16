Путин дал характеристику Байдену

«Разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден — человек очень опытный, это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», — сказал Путин.