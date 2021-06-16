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Путин дал характеристику Байдену

Ведомости

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом США Джо Байденом назвал американского лидера «человеком очень опытным», а также отметил конструктивный характер переговоров. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.

«Разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден — человек очень опытный, это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идет разговор с глазу на глаз», — сказал Путин.

Собеседник и партнер из Байдена, по словам российского лидера, «очень конструктивный, взвешенный». В ходе беседы глава Белого дома вспоминал о своей семье, о словах своей матери, рассказал Путин.

«Это такие важные вещи, они не имеют вроде бы как прямого отношения к делу, но тем не менее все-таки показывает уровень или качество его моральных ценностей. Это достаточно привлекательно и, мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке», — добавил глава российского государства.

Помимо этого, российский лидер вновь прокомментировал резкие высказывания в свой адрес со стороны главы Белого дома: 7 марта в ходе интервью телеканалу ABC журналист Джордж Стефанопулос спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».

«Все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться — это же его инициатива — мы встретились», — добавил глава государства.

По словам Путина, за все события в обеих странах несут ответственность их политическое руководство и первые лица. В этом контексте, говоря о самом термине «убийца», российский лидер привел ситуацию с убийствами на улицах американских городов и, в том числе, в Афганистане, где одним ударом американской армии убивались по 120 человек.

Ранее по теме: Путин заявил об отсутствии враждебности в ходе переговоров с Байденом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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