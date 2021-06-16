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Путин заявил об отсутствии враждебности в ходе переговоров с Байденом

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии враждебности в его переговорах с президентом США Джо Байденом, с обеих сторон было продемонстрировано желание искать пути к сближению позиций. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», – сказал Путин, отметив, что разговор был «весьма конструктивен».

Переговоры двух лидеров состоялись сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве. Беседа Путина и Байдена в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков — началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут. Второе заседание началось в 17:00 мск и прошло в расширенном составе.

В повестке двусторонней встречи в расширенном составе были в том числе состояние и перспективы развития двусторонних отношений, тема стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. Также в повестку встречи были включены нерешенные вопросы двусторонних отношений. 

Ранее по теме: Переговоры Путина и Байдена в Женеве завершились

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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