Путин заявил об отсутствии враждебности в ходе переговоров с Байденом
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии враждебности в его переговорах с президентом США Джо Байденом, с обеих сторон было продемонстрировано желание искать пути к сближению позиций. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», – сказал Путин, отметив, что разговор был «весьма конструктивен».
Переговоры двух лидеров состоялись сегодня на вилле Ла Гранж в Женеве. Беседа Путина и Байдена в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков — началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут. Второе заседание началось в 17:00 мск и прошло в расширенном составе.
В повестке двусторонней встречи в расширенном составе были в том числе состояние и перспективы развития двусторонних отношений, тема стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. Также в повестку встречи были включены нерешенные вопросы двусторонних отношений.