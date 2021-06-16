Путин заявил об отсутствии враждебности в ходе переговоров с Байденом

«Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», – сказал Путин, отметив, что разговор был «весьма конструктивен».