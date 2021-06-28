Захарова ответила на требование Праги о компенсации за взрывы во Врбетице

«Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус», — написала Захарова.