Захарова ответила на требование Праги о компенсации за взрывы во Врбетице
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила требование Чехии о компенсациях за взрывы в чешской Врбетице с вымогательством. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее чешская газета Mlada fronta Dnes сообщила о требовании МИД республики к России компенсировать ущерб от взрывов на складах во Врбетице в 2014 г. По данным издания, Прага требует заплатить около 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Помимо этого, чешское внешнеполитическое ведомство настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.
«Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус», — написала Захарова.
По ее словам, чешские власти «действуют по принципу русской пословицы «наказать невиновных, наградить непричастных»».
«Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями», — добавила представитель российского МИД.
Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.
В апреле текущего года генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице, называя обвинения чешской стороны бездоказательными.
14 мая Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран.