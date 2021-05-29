Первая группа из 54 сотрудников посольства России покинула Чехию
Группа из 54 сотрудников российского посольства в Праге, попавших под сокращение штатов дипломатических представительств России, инициированное чешской стороной, покинула страну, сообщил пресс-секретарь российского дипмиссии Николай Брякин в комментарии ТАСС.
«Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства России в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии», — сообщил он.
Сотрудники посольства вылетели спецбортом летного отряда «Россия» из Праги в Москву, следующая группа, как ожидается, покинет Чехию 31 мая.
В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.
Россия внесла Чехию в список недружественных государств. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дипмиссиям стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, запрещено принимать на работу людей на территории России, а уже заключенные трудовые договоры нужно расторгнуть.