Посольство Чехии уволило большинство россиян
Посольство Чехии в Москве направило извещения об увольнении 71 местному работнику, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД Чехии Эву Давидову.
«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — сообщила Давыдова. По ее словам, в посольстве останется 19 местных работников в соответствии с решением российских властей.
17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрывам в Врбетице, в результате которых погибли два человека.
19 апреля генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.
Россия внесла Чехию в список недружественных государств. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дипмиссиям стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, запрещено принимать на работу людей на территории России, а уже заключенные трудовые договоры нужно расторгнуть.