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Посольство Чехии уволило большинство россиян

Ведомости

Посольство Чехии в Москве направило извещения об увольнении 71 местному работнику, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД Чехии Эву Давидову.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — сообщила Давыдова. По ее словам, в посольстве останется 19 местных работников в соответствии с решением российских властей.

17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрывам в Врбетице, в результате которых погибли два человека.

19 апреля генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.

Россия внесла Чехию в список недружественных государств. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дипмиссиям стран, которые совершают недружественные действия в отношении России, запрещено принимать на работу людей на территории России, а уже заключенные трудовые договоры нужно расторгнуть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных