Посольство Чехии уволило большинство россиян

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек», — сообщила Давыдова. По ее словам, в посольстве останется 19 местных работников в соответствии с решением российских властей.