В корпорации «Энергия» рассказали об угрозе работе МКС из-за санкций Запада
Санкции западных стран и производство компонентов для космической техники на Украине могут стать угрозой для работы российского сегмента Международной космической станции. Об этом говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), которая опубликована в журнале «Космическая техника и технологии», передают «РИА Новости».
По словам авторов статьи, ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, прекративших работу или попавших под юрисдикцию других государств (Украина), а также под санкции, из-за которых невозможно использовать требуемые комплектующие изделия импортного производства.
В результате возник дефицит запчастей, ремонт оборудования в космосе стал сложнее, затраты и время на изготовление деталей увеличились. Специалисты считают, что российский сегмент МКС таким образом сможет продолжать работать до 2024 г.
Ранее генеральный конструктор «Энергии» и руководитель полета российского сегмента космонавт Владимир Соловьев говорил, что после 2025 г. на МКС начнется лавинообразный выход элементов из строя, а около 80% бортовых систем российского сегмента уже выработали ресурс.
В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Россия не будет выходить из проекта МКС только в том случае, если США снимут санкции со всех российских космических предприятий.
Сообщалось, что Россия планирует разработать собственную Национальную орбитальную космическую станцию и отказаться от использования МКС с 2025 г. По словам Рогозина, на ее создание потребуется столько же средств, сколько на поддержку оборудования на российском сегменте МКС. 20 апреля глава «Роскосмоса» объявил о начале строительства первого модуля отечественной станции.
В конце августа стало известно, что РКК «Энергия» работает над созданием первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта, сообщили в передаче на Youtube-канале РКК. Она получила название РОСС — Российская орбитальная служебная станция.