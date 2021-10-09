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В корпорации «Энергия» рассказали об угрозе работе МКС из-за санкций Запада

Ведомости

Санкции западных стран и производство компонентов для космической техники на Украине могут стать угрозой для работы российского сегмента Международной космической станции. Об этом говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), которая опубликована в журнале «Космическая техника и технологии», передают «РИА Новости».

По словам авторов статьи, ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, прекративших работу или попавших под юрисдикцию других государств (Украина), а также под санкции, из-за которых невозможно использовать требуемые комплектующие изделия импортного производства.

В результате возник дефицит запчастей, ремонт оборудования в космосе стал сложнее, затраты и время на изготовление деталей увеличились. Специалисты считают, что российский сегмент МКС таким образом сможет продолжать работать до 2024 г.

Ранее генеральный конструктор «Энергии» и руководитель полета российского сегмента космонавт Владимир Соловьев говорил, что после 2025 г. на МКС начнется лавинообразный выход элементов из строя, а около 80% бортовых систем российского сегмента уже выработали ресурс.

В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Россия не будет выходить из проекта МКС только в том случае, если США снимут санкции со всех российских космических предприятий.

Сообщалось, что Россия планирует разработать собственную Национальную орбитальную космическую станцию и отказаться от использования МКС с 2025 г. По словам Рогозина, на ее создание потребуется столько же средств, сколько на поддержку оборудования на российском сегменте МКС. 20 апреля глава «Роскосмоса» объявил о начале строительства первого модуля отечественной станции. 

В конце августа стало известно, что РКК «Энергия» работает над созданием первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта, сообщили в передаче на Youtube-канале РКК. Она получила название РОСС — Российская орбитальная служебная станция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных