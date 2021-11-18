Премьер Польши призвал Германию не сертифицировать «Северный поток — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild призвал Германию отказаться от сертификации газопровода «Северный поток — 2» и не давать России дополнительные деньги за газ.
«Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — заявил Моравецкий (цитата по «РИА Новости»). В интервью Моравецкий также обратился к кандидату на пост канцлера Германии Олафу Шольцу со словами «Северный поток — 2» должен быть остановлен».
16 ноября федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») как независимого оператора трубопровода. В агентстве заявили, что Nord Stream 2 должна будет создать дочернюю компанию для управления немецким участком магистрали. Для этого нужно будет вновь подать полный комплект документов для сертификации. Это означает приостановку отсчета четырехмесячного срока, который предусмотрен для принятия решения регулятором ФРГ. Срок рассмотрения первоначальной заявки Nord Stream 2 истекал 8 января. В результате Евросоюз зимой не получит дополнительных поставок газа по новому трубопроводу.
Минэнерго ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG регуляторным вопросом и «промежуточным этапом» в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии.