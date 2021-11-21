Песков назвал «блестящим шагом» публикацию переписки по Донбассу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение о публикации переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с европейскими коллегами по Донбассу нетрадиционным для дипломатии. Такое заявление он сделал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии — вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это нетрадиционно для дипломатии, но, с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
17 ноября российское министерство опубликовало переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом в связи с тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению».
МИД Франции и Германии назвали нарушением дипломатических правил публикацию МИД России переписки министерств по встрече в «нормандском формате». И. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что публикация переписки не удивительна, и выразила сожаление, что встреча в «нормандском формате» не состоялась.
Ранее Лавров рассказал, что отказался от встречи в «нормандском формате» 11 ноября из-за загруженного графика в этот день. По его словам, он известил об этом партнеров, но те не предложили альтернативную дату и настаивали на уже озвученной.