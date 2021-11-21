Песков назвал «блестящим шагом» публикацию переписки по Донбассу

«Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии — вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это нетрадиционно для дипломатии, но, с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).